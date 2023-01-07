«الداخلية»: القبض على 5 تجار مخدرات في حملة مكبرة بالقاهرة

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى مكافحة ذلك النشاط الإجرامى عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) .. وذلك حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول )وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وهاتفى المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال إستقلالهما سيارة "ملك أحدهما" بدائرة القسم .. وبحوزتهما (كمية من مخدرى الحشيش والبودر - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والسيارة لسهولة التنقل.

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) حال إستقلالهما سيارتين بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى وهاتفى المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما.

وقدرت القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة بـ (570,000 خمسمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.