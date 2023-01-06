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«الداخلية» تكشف تفاصيل دهس سيارة لسيدة في القاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:41 ص | الجمعة 06 يناير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية بشأن اصطدام سيارة «ميكروباص» بإحدى السيدات محدثاً إصابتها بالقاهرة.

وحسب بيان وزارة الداخلية  فإنه بالفحص تبين أن الواقعة بتاريخ 2 يناير الجاري بعدما تبلغ لقسم شرطة المرج من أحد المستشفيات باستقبالها إحدى السيدات مصابة بنزيف وكسور متفرقة بالجسم إثر إصطدام ميكروباص بها حال توجهها لوالدتها بدائرة القسم وفر هارباً.

ضبط المتهم في الحادث

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المشار إليها وقائدها «لا يحمل ثمة تراخيص»، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تحقيقات في النيابة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع