«الداخلية» تكشف تفاصيل دهس سيارة لسيدة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية بشأن اصطدام سيارة «ميكروباص» بإحدى السيدات محدثاً إصابتها بالقاهرة.

وحسب بيان وزارة الداخلية فإنه بالفحص تبين أن الواقعة بتاريخ 2 يناير الجاري بعدما تبلغ لقسم شرطة المرج من أحد المستشفيات باستقبالها إحدى السيدات مصابة بنزيف وكسور متفرقة بالجسم إثر إصطدام ميكروباص بها حال توجهها لوالدتها بدائرة القسم وفر هارباً.

ضبط المتهم في الحادث

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المشار إليها وقائدها «لا يحمل ثمة تراخيص»، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تحقيقات في النيابة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.