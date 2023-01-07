الداخلية: ضبط 70 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية، مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

أبرز النتائج

وحسب بيان وزارة الداخلية، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (70 قطعة سلاح ناري بحوزة 56 متهما)، وذلك على النحو التالي:

(5) بنادق آلية.

(7) بنادق خرطوش.

(6) طبنجات.

(52) فرد محلى.

(141) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزائن متنوعة.

(183) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (47874) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

(172) حكم جناية.

(15920) حكم حبس جزئى.

(3043) حكم حبس مستأنف.

(22122) حكم غرامة.

(6617) مخالفة.

ضبط (375) قضية مواد مخدرة

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (375) قضية مواد مخدرة، بإجمالي (418) متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (116,591كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (101,550 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,740كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (13,795 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (8,620 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (4,790 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (2,982 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (516 جراما).

كمية من مخدر الفودو وزنت (450 جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (390 جراما).

عدد (3938) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (20) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهما.

ضبط (313) دراجة نارية مخالفة.

ضبط (25414) مخالفة مرورية متنوعة.

فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.