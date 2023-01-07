أول ظهور لـ جورج وسوف بعد وفاة ابنه.. الحزن يكسو ملامحه خلال تلقي العزاء (صور)

حرص الفنان السوري الكبير جورج وسوف على استقبال المعزيين في نجله وديع، ظهر اليوم السبت، داخل كنيسة مار نقولا الأشرفية، وذلك بعد وفاة ابنه، مساء أمس الجمعة، نتيجة مضاعفات خضوعه لعملية تكميم المعدة.

وارتدى جورج وسوف نظارة سوداء اللون لإخفاء حالة الحزن التي تنتابه جراء فقدانه نجله الأكبر، وحرص المعزيين على الشد من أزره في مصابه الجلل.

وجاء ظهور جورج وسوف في العزاء لينفي أنباء تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات في بيروت، إذ نفت مايا، مديرة أعماله، كل ما تردد بشأن تعرض الوسوف لأزمة صحية عقب علمه بنبأ وفاة ابنه.