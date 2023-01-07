بعد وفاة نجل جورج وسوف.. أشهر أنواع عمليات التخسيس بينها ربط المعدة

سيطرت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، لوفاة وديع وسوف نجل سلطان الطرب جورج وسوف، خلال الساعات القليلة الماضية، إثر تدهور حالته الصحية نتيجة مضاعفات عملية «تكميم المعدة» التي أجراها في 27 ديسمبر الماضي، لإنقاص وزنه، ودخل المستشفى وهو في حالة خطيرة نتيجة تعرضه لنزيف حاد بسبب مضاعفات ما بعد العملية.

وفي الفترة الأخيرة، انتشرت العديد من عمليات التخسيس، بسبب تطورها كعلم وذلك للتخلص السليم من السمنة، ولتزايد اهتمام الناس خاصة الفئات العمرية في مرحلة الشباب بمظهرها أو التخلص من أثار أمراض ناتجة عن زيادة الوزن ومعدلات السمنة في الجسم، وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز عمليات التخسيس.

1- تكميم المعدة:

هي عملية التخسيس الأكثر انتشارًا، وفيها يجري تصغير حجم المعدة واستئصال الجزء المسؤول عن إفراز هرمون الجوع، باستخدام المنظار وعمل 5 فتحات جراحية، وتفرعت منها العديد من عمليات التكميم، وفقًا لعدد الفتحات، بحسب ما ذكره الدكتور وائل شعلان، استشاري جراحة السمنة والمناظير، عبر موقعه الخاص.

ومن تفرعات عمليات تكميم المعدة، يوجد التكميم البكيني الذي يُجرى عن طريق 3 فتحات فقط، وآثار جروحها تكون غير ظاهرية، وأما التكميم الدقيق فيتميز باستخدام أدوات سمكها لا يتعدى 2 مللي، فتكون الفتحات الجراحية صغيرة جدًا وغير مرئية، وأثر الجرح يشبه مكان الإبرة وتضمن فترة نقاهة سريعة، وهناك التكميم بفتحة، والتكميم المعدل الذي يتميز بوجود حلقة سيلكون محيطة بالمعدة لمنع زيادة حجمها مرة أخرى.

2- عملية تحويل المسار

وتعتمد هذه العملية على تصغير حجم المعدة وتحويل مسار الأمعاء لتقليل امتصاص السكر، بالتالي الحفاظ على معدل السكر بالدم.

وهناك نوع آخر يعرف باسم عملية «التقسيم الثنائي أو الساسي»، ويجمع بين عمليتي تكميم المعدة وتحويل المسار.

3- تدبيس المعدة

يتم ذلك لتقليل كمية الطعام أيضًا ولكن بتدبيس المعدة.

4- التفاف المعدة

وهي إعادة توجيه الجهاز الهضمي لمن يستغرق الهضم لديهم وقتًا أكبر ليجعل الشخص يشعر بالامتلاء، وفيها يقسم الجراح المعدة إلى قسمين، ويصل المعدة العلوية بالقسم السفلي من الأمعاء الدقيقة، ليمتص الجسم سعرات حرارية أقل.

5- حقن البوتكس

تساعد على فقدان الوزن عن طريق الحد من تقلصات العضلات ومنع الإشارات من الأعصاب إلى العضلات، وتأخر المعدة في إفراغ الطعام ما يجعل المريض يشعر بالامتلاء طوال الوقت وعدم الرغبة في تناول الطعام، ويعمل على بقاء الطعام في المعدة لفترات أطول.

6- زرع جهاز كهربائي في المعدة

يساعد على فقدان الوزن عن طريق الإشارات العصبية بين المعدة والمخ.

7- بالون المعدة

أحد أفضل وسائل تصغير المعدة الحديثة، والوسيلة غير الجراحية الأكثر أمانًا للتخسيس بدون استخدام أي مخدر، وتجرى في 10 دقائق، وبعدها يعود المريض لوضعه الطبيعي.

وتقلص عمليات التخسيس حجم المعدة و تباطؤ الهضم، وبالتالي تقليل كمية الطعام التي يتناولها الشخص وتقليل كمية الطعام التي تهضمها المعدة، لتحقيق المزيد من فقدان الوزن، ورغم ذلك، لتلك العمليات جوانب سلبية خطيرة مثل حدوث تسريب بعد العملية.