الاتحاد الأوروبي: نتعاون مع مصر في 34 مشروعا بمجال الهجرة بـ 111 مليون يورو

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، أهمية التعاون بين مصر والاتحاد في مجال الهجرة، معلنا أنه سيجري تعزيز التعاون بشكل أكبر خلال عام 2023، من خلال إقامة الحوار الرابع بين الجانبين بشأن الهجرة.

وقال «برجر»، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، إن محفظة التعاون في مجال الهجرة مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ حاليا نحو 111 مليون يورو، بإجمالي 34 مشروعاً.

ونوه بالتنفيذ الإيجابي لبرنامج الهجرة عبر حزمة تصل إلى 60 مليون يورو؛ لتعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، التي تعالج بشكل أساسي الأسباب الرئيسية التي تؤدي للهجرة.

ولفت سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع للمرة الأولى، برنامجاً لإدارة الحدود بقيمة 23 مليون يورو بالتعاون مع الجانب المصري.

وأضاف أنه من المنتظر الاتفاق على المرحلة الثانية من برنامج إدارة الحدود بقيمة 57 مليون يورو، خلال العام الجاري بالتعاون مع الحكومة المصرية.