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قناة القاهرة الإخبارية: الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن إصلاح أسواق الكربون 

كتب:

محمد أيمن سالم
05:05 م | الأحد 18 ديسمبر 2022
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

توصل الاتحاد الأوروبي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إلى اتفاق بشأن إصلاح أسواق الكربون في دول الاتحاد، وفقًا لما أعلنته الرئاسة التشيكية للاتحاد، وهي الأداة السياسية الرئيسية للتكتل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

الوفاء بأهداف المناخ

ووفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية»، قالت وزيرة البيئة التشيكية ماريان جوريكا، في بيان، إن الاتفاق يتيح لهم الوفاء بأهداف المناخ في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، مع التأكد من دعم المواطنين الأكثر تضررًا وكذلك الشركات الصغيرة على نحو فعال في التحول المناخي.

ورغم هذا التوصل، لا يزال الاتفاق المؤقت بحاجة إلى الاعتماد رسميًا من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، اللذين يضمان الدول الأعضاء بالاتحاد.

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بقلم محمد أيمن سالم