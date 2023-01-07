ضبط 247 طن أرز أبيض مهربة من منظومة توريد موسم الحصاد

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 247 طن أرز مهربة من منظومة توريد موسم الحصاد الحالي.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 961 قضية تموينية متنوعة.

أبرز النتائج

حسب بيان وزارة الداخلية، ضبط (4) قضايا حجب "أرز أبيض"، و(17) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض"، و(3) قضايا حجب "أرز شعير"، و(49) قضية عدم توريد أرز شعير، وضبط (2) قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام"، ضبط (3) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر"، وكذا ضبط (2) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، وكذا ضبط (292) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد البناء، وكذا ضبط (345) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وكذا ضبط (12) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص".. بمحافظة القاهرة) .. وبحوزته كمية قدرها (7.200 طن أرز أبيض "عينى") معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (مالك مخزن لتجارة مواد البناء.. بمحافظة المنوفية)، وبحوزته كمية قدرها (10 طن أسمنت) بدون مستندات.

ضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية).. بمحافظة المنوفية) .. وبحوزته كمية قدرها (10 طن أسمدة زراعية "عينى") معبأة داخل شكائر "بدون مستندات".

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص".. بمحافظة القاهرة) .. وبحوزته كمية قدرها (2.350 طن أرز أبيض"عينى") معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى.. بمحافظة القاهرة) .. وبحوزته كمية قدرها (2.500 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر "بدون مستندات".

ضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية.. بمحافظة قنا) .. وبحوزته كمية قدرها (4.250 طن أسمدة زراعية) ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.

ضبط (المدير المسئول عن إحدى محطات تموين السيارات.. بمحافظة دمياط) .. لتجميعه كمية قدرها (60.500 لتر "سولار - بنزين") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (53) قضية بمضبوطات بلغت (247.010 طن أرز شعير "مستندى – عينى").

ضبط (سائق إحدى السيارات.. حال سيرها بمحافظة أسوان) .. وبحوزته كمية قدرها (4.35 طن مقطعات دواجن) بدون مستندات "مجهولة المصدر" غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

ضبط (مالك مصنع منتجات ألبان.. بمحافظة الغربية) .. وبحوزته كمية قدرها (5 طن "ملح طعام") معبأة داخل عبوات وشكائر "بدون بيانات" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (46) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (2057 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.