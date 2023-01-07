أسرة الطفل مالك المتوفى بطلقة طائشة بشبرا الخيمة: «كان مرشحا لبطولة دولية بباريس»

«كان داخل يحضر تيشيرت التمرين في البلكونة فأصيب بطلق عشوائي أثناء حفل تنجيد».. تفاصيل صادمة كشفتها أسرة الراحل الطفل مالك محمد سيدر صاحب الـ10 أعوام ضحية الطلقة الطائشة، في حفل تنجيد بشبرا الخيمة والمعروف إعلاميا بـ«بطل التايكوندو».

كان الطفل مالك أصيب منذ 67 يوما بطلق خرطوش طائش أثناء وقوفه بشرفة منزله بشارع الروضة بقسم أول شبرا الخيمة خلال حفل تنجيد وفرح جارته ولكنه لقي مصرعه في الساعات الماضية بعد رحلة من المعاناة داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة.

67 يوما من المعاناة.. اللحظات الأخيرة لبطل التايكوندو ضحية فرح شبرا

أكد عم الراحل لـ«الوطن»، أن الجاني وأسرته أغلقوا الشارع وأصابوا الراحل بطلق طائش تسبب في مكوثه في العناية المركزة 67 يوما منذ 21 أكتوبر الماضي حتى وافته المنية يوم الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن المتهم في الواقعة جار للمجني عليه حيث قام المتهم وأسرته بإغلاق الشارع الذي شهده الواقعة بـالكراسي والترابيزات ومكبرات الصوت احتفالا بتنجيد وعقد قران شقيقة المتهم يوم الواقعة حيث قام المتهم وآخرين بإطلاق الرصاص بعشوائية احتفالا بالتنجيد مما تسبب في إصابة الراحل حتى لقي مصرعه بعد 67 يوما من الواقعة متأثرا بجراحه.

وكشف عم الراحل، اللحظات الأخيرة في واقعة بطل مصر في التايكوندو قائلا إنه دخل الشرفة لأخذ التي شيرت الخاص به من بلكونة منزله للذهاب للنادي لمواصلة التمرين الخاص به وأثناء ذلك أصيب برصاصة طائشة في رأسه من بندقية خرطوش كان شقيق العروس يطلق منها أعيرة نارية احتفالا تنجيد شقيقته.

وأشار إلى أن آخر ما نطق به الراحل كان «الحقيني يا ماما أنا اتعورت» فهرولت الأم إلى الشرفة لتجدة غارقا في دمائه لتشاهده يسقط على الأرض ويتم نقله للمستشفى لمحاولة إنقاذه بعد إصابته بكدمات شديدة في المخ وتهتك في أنسجته وتمددها إضافة إلى إصابته بنزيف في المخ ونزيف أسفل الشبكة العنكبوتية نتيجة شظايا معدنية في المخ ليقضي الراحل آخر أيامه في معاناة تحت أجهزة العناية المركزة ويفارق الحياة بعدما عجز الأطباء عن إسعافه.

وتابع عم بطل التايكوندو الراحل، إن مالك الراحل كان مرشحا للمشاركة في بطولة دولية في باريس أغسطس المقبل للمشاركة في بطولة النجم الذهبي في رياضة التايكوندو، مشيرا إلى أنه كان في طريقه لمستقبل باهر ولكن قضاء الله نفذ مؤكدا أن الأسرة رفضت التصالح في الواقعة مطالبا بحق مالك بالقصاص العادل.

تفاصيل وفاة بطل التايكوندو ابن شبرا إثر طلق ناري طائش

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شبرا الخيمة قد قرر تجديد حبس المتهم بقتل بطل مصر في التايكوندو على مستوى الجمهورية بطلقة خرطوش خلال حفل تنجيد 45 يوما على ذمة القضية.

وكانت أجهزة الأمن بقسم أول شرطة شبرا الخيمة تلقت بلاغًا في أكتوبر الماضي من أحد المستشفيات بوصول طفل مصابا إثر إصابته بطلقة طائشة وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة الطفل مالك محمد 10 سنوات بعد تلقيه طلقة في رأسه أدت لإصابته بنزيف فى المخ وجرى نقله للعناية المركزة وبعد مرور 67 يوما أعلنت وفاته الأربعاء الماضي، وجرى تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد من أسرته إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بشبرا الخيمة.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم المتسبب فى الحادث وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

أوضح أحمد داود المحامي لـ «الوطن»، أن قانون الجنايات المصري يعاقب كل من أطلق أعيرة نارية من سلاح ناري سواء كان هذا السلاح مرخصًا من عدمه فإذا كان السلاح مرخص تكون العقوبة غرامة مالية وإذا كان غير مرخص فهذا شيء آخر يعاقب القانون وهو حيازة سلاح بدون ترخيص، مشيرا إلى أنه إذا تسبب إطلاق هذه الأعيرة النارية عن إصابة أي شخص فيعاقب المتهم بإطلاق النيران على إصابته المجني عليه حتى ولو كان سلاحه مرخصا بالسجن والغرامة وتضاعف مدة السجن في حالة مصرع المجني عليه.