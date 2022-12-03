كلمات مؤثرة في وداع عريس طوخ.. من فرح إلى قبر

«إلى الجنة يا عريس» كانت العبارة التي ودع بها المئات من الأهالي بعزبة فرجاني في قرية الحصة بمركز طوخ، فقيد القرية المعروف إعلاميا بـ«عريس طوخ» أحمد شحات، 23 عاما، الذي راح ضحية حادث تصادم تسبب في اصطدام سيارة كان يستقلها وعروسه في طريقهما لحفل الخطوبة بالقرية أمس، ما أسفر عن مصرع الراحل وإصابة اثنين آخرين وانهيار العروس.

الكوشة تحوَّلت إلى سرادق عزاء عريس طوخ

وتلقَّت أسرة عريس طوخ العزاء فيه اليوم عقب دفنه فجرا، حيث أكد الجميع أنه كان وحيد والديه وفقدانه صعب، مشيرين إلى أنه كان دمث الخلق وهو عريس في الجنة.

رثاء مؤثر في وداع عريس طوخ

وتحوَّلت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء في الراحل بكلمات مؤثرة منها ما كتبه حسن العربي أحد أقارب الراحل على «فيس بوك»، مؤكدا لـ«الوطن»، أن رحيل عريس طوخ سبَّب صدمة لكل محبيه بعد أن تحول الفرح إلى عزاء، مشيرا إلى أنه كتب على صفحته، معزيا في الراحل هذا النص «إنا لله وإنا إليه راجعون، من فرح إلى قبر، توفي إلى رحمة الله عريس الجنة الشهيد أحمد محمد شحات لا نقول إلا ما يرضي ربنا يرحمك يا بني ويصبر أبويك، الحياة تعطي درسا جديدا فهل نتعظ؟، إنذار آخر بأن الموت قريب لا بالعمر ولا بالصحة ولا بالغنى ولا بالفقر، الموت أقرب إليك من شراك نعلك فهل نتوب؟ فرحه كان إمبارح وهو الابن الوحيد لأبوين شيخين كبيرين والفرح شغال أغاني وكراسي وأنوار ومنتظرين العريس ليكتمل العرس وبالفعل أتى العريس ولكن جسداً بلا روح تحولت الأغاني إلى قرآن والفرح إلى مأتم وكراسي الفرح أصبحت للعزاء الوالد أقام الأفراح وهيأت له نفسه أن يقيم الفرح حتى مطلع الفجر ويشاء القدر أن يُدفن الولد الشاب قبيل الفجر ولم يكفه الموت وظلمة القبر بل ودُفن في ظلمة الليل، فيا الرحمن يا رحيم اجعل هذه الليلة هي خير لياليه يا رب العالمين، عامله بلطفك ورحمتك لا بعدلك اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وألهم أبويه الصبر وأنزل عليهم سكينةً من عندك يا رب العالمين».

فيما نعت إحدى قريبات الراحل وتدعى ندى إسماعيل بعبارة «بجد الواحد في صدمة الفرح اتقلب عزا والزغاريد اتقلبت صوات ملحقناش نفرح بيك يا حبيب أختك عريس في الجنة إن شاء الله»، قرية فرجانى بطوخ تتشح بالسواد حزنا على وفاة عريس الجنة ليلة حفل خطبته.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي عزبة فرجاني مركز طوخ بالقليوبية حزنا على عريس طوخ، أكد الأهالي في القرية أن أحمد ضحية الحادث شاب مكافح ويعمل نقاشا وهو وحيد والديه، حيث أنجبه والده بعد 30 سنة زواج.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة اتجاه مدينة بنها بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بزمام مدينة طوخ.

وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن سبب وقوع الحادث انفجار أحد إطارات سيارة ملاكي واصطدمت بعامود إنارة، ما أسفر عن مصرع «أحمد محمد شحات»، 23 عاما، وإصابة «ن م ش» و«م ع س» وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها، وملابساتها، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.