القبض على المتهمين بقتل عريس القليوبية رميا بالرصاص

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، من أحد المستشفيات، باستقبال شخص، مقيم بدائرة القسم، بجروح متفرقة في الجسم «ادعاء طلق ناري».

وبالانتقال وسؤاله، قرر بأنّ شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بذات العنوان، تعديا عليه بسلاح أبيض وأطلق أحدهما عيارا ناريا تجاهه من سلاح ناري بحوزته، فأحدثا إصابته المُشار إليها، وتبيّن وفاة المجني عليه بـ9 طلقات نارية قبل فرحه بـ15 يومًا و2 من أصدقائه معه بطلقة لكل منهما، بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات، وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة «طبنجة» وعدد من الطلقات لذات العيار، وأضاف أحدهما بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، واتخذت الإجراءات القانونية.