فودة لأسقف جنوب سيناء: مصر نموذج للتسامح والوحدة لكل الأديان

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مصر نموذج الوحدة والتسامح بين الأديان، مشيرا إلى أن ذكرى ميلاد المسيح، بمثابة تذكرة للعالم أجمع بالرسالة التي حملها عيسى عليه السلام للعالم، التي تهدف إلى التسامح والمحبة.

جاء ذلك، خلال زيارة المحافظ إلى كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على رأس وفد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، القائم بأعمال السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددا من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والأوقاف، وممثلي عدة جهات مختلفة.

وقال الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، أن الرئيس السيسي حضر القداس ليلة أمس، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، ليؤكد على وحدة المصريين أمام العالم، موضحا أن جنوب سيناء من المحافظات المباركة، لأنها شاهدة على تسامح الأديان في مدينة سانت كاترين.

وقدم الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة التي تشارك في كل الاحتفالات.

أشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن تلك المناسبات تعد فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، لافتا إلى أن هذا ما اعتاد عليه أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، مشيدا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين قطبي الأمة، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

أضاف فودة، أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مؤكدا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.