بدء توافد الآباء الكهنة على الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا بعيد الميلاد

بدأ توافد الآباء الكهنة وشعب الكنائس القبطية الأرثوذكسية، على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لمقابلة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

يذكر أن قداس عيد ميلاد المجيد، أقيم أمس الجمعة، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وترأسه البابا تواضروس الثاني، وشهد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتهنئة بعيد الميلاد.