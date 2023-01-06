النص الكامل لكلمة السيسي في الكاتدرائية: ما تخافوش.. ربنا موجود

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط، احتفالات عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال خلال كلمته: «متشكر جدا، كل سنة وأنتم طيبين جميعا وعيد سعيد عليكم وعلينا كلنا جميعا يا رب السنة دي سنة خير وسلام وأمن ومحبة علينا كلنا مش بس في مصر، في العالم كله، يا رب يا رب السنة دي تكون سنة خير وسلام وأمن وأمان ومحبة على الدنيا كلها مش بس في مصر».

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن كتاب البابا تواضروس يتضمَّن العديد من الحكم والمواعظ التي تضمن حفظ المحبة بيننا دون تمييز، متابعا: «يجب أن يجتهد الشعب المصري لتأصيل المحبة في نفوسنا جميعا، وإحنا محتاجين دايما نأكد في كل مناسبة إن احنا كلنا واحد ومفيش أي شكل من أشكال التفرقة بيننا».

وواصل السيسي: «الحمد لله إحنا ماشيين كويس، وهتلاقوا ناس كتير بتتكلم كلام كتير ولكنهم ميعرفوش، واتكلموا عن قناة السويس وعن حاجات كتير وقالوا هتتباع، ولو فيه حاجة هنعملها بنقولها زي ما بنقول كل حاجة، متسائلا: هي مصر لو تعبت هنتخلى عنها؟ اطمنوا وربنا يحفظكم وعيد سعيد ودعواتكم طيبة لنا جميعا ولمصر».

وقال الرئيس إن عيد الميلاد المجيد، مناسبة جميلة وسعيدة: «المفروض أقولكم كل سنة وأنتم طيبين، وأدي الفرصة لقداسة البابا، وبوجه له كل التقدير والاحترام والاعتزاز والله، وليكم كلكم، أنتم ماتعرفوش مدى المحبة والتقدير والاعتزاز اللي بقدر بيه قداسة البابا، وده مش من فراغ، وأنا قولت المرة اللي فاتت كلام كلنا فاكرينه».

السيسي: إحنا ما بنخبيش على حد حاجة

كما قال الرئيس السيسي: «الناس في مصر قلقانة وخايفة، مش هقول إن ده مش مبرر، بس لازم تطمنوا، إحنا ما بنخبيش على حد حاجة، وفي كل مناسبة بقول الحكاية عشان تبقوا عارفين اللي بيحصل، وبلاش تدي سمعك لشخص مش مسؤول، وفي كل مناسبة بتكلم وأقول الحكاية علشان تبقوا عارفينها فما تديش ودنك لحد أقل ما فيه مش مسؤول».

وأضاف الرئيس السيسي: «كل واحد يعرف على أده، موظف، مدير، واللي بعده واللي بعده، لحد ما نوصل للي ربنا أراد أنه يبقى متولي المسؤولية، يعني حد هيعرف، مع كامل التقدير والاحترام لأعضاء الكنيسة الآخرين زي قداسة البابا في شؤون الكنيسة، لأ، ولما جبت المثل، وأرجو أنك تعذرني قداسة البابا، اللي يتكلم إن ما كانش يعرف، وأكيد مش هيبقى عارف».

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحضور في كاتدرائية العاصمة الإدارية، وكل المصريين في المنازل بعدم الخوف من شيء: «مش عايزكم تخافوا، ربنا موجود، هيسيبنا يعني؟، أنا بقول على ربنا اللي خلقنا كلنا، وأنا شايف وسامع كويس أوي إن الناس في مصر قلقانة، طب انت قلقان ليه؟».

الرئيس: حريصون على عدم تأثير الأزمة العالمية على مصر

وأضاف الرئيس: «بيقولوا قلقانين علشان خايفين عليها، وأنا سعيد بخوفكم عليها، وبقول لكم ما تخافوش لسببين، الأول إن ربنا موجود وهو الأعز والأكبر من الكل ويقدر يعمل كل حاجة طيبة لينا، طب احنا نستحق كده؟، بنحاول نستحق، متابعا: «إحنا كدولة بمسؤوليها حريصون على إن الأزمة الكبيرة الموجودة في العالم دي بتأثيراتها الضخمة جدا متأثرش علينا، والدنيا هتبقى في الأزمة الأخيرة دي مختلفة عن الدنيا اللي شوفناها قبل كده، والأزمة الاقتصادية دي هتأثر في دول كتير لو استمرت الحرب السنة دي أو أكتر».