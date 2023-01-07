البابا تواضروس الثاني: الرئيس السيسي فاجأنا بكاتدرائية ميلاد المسيح

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه في يناير 2017، حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكاتدرائية في العباسية من أجل حضور عيد الميلاد، وحينها أخبره بأن لديه مفاجأة سيسعد بها شعب الكنيسة خلال كلمته أمامهم.

البابا تواضروس: زيارة الرئيس لتهنئتنا تحمل الكثير من المفاجآت

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال استضافته في لقاء خاص على الفضائية المصرية الأولى، أن الرئيس خلال إرساله التهانئ لشعب الكنيسة أخبرهم بأنه خلال 2018 سيتم افتتاح كنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة بجوار المسجد الفتاح العليم، وهو الأمر الذي أسعد شعب الكنيسة كثيرا، حتى اعتادوا على أن حضور الرئيس لتهنئتهم دائما ما يكون فيه أخبار مبهجة لهم.

وأوضح أنه بالفعل وبعد عام من مرور ذلك العيد تم تشييد كنيسة قيامة المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، وجرى فيها إقامة عيد القيامة كما وعد الرئيس السيسي، مستطردا: «بالنسبة لعنصر المعرفة فالشعب المصري له تاريخ طويل ومشترك من أيام الفراعنة والعصور القبطية والإسلامية والتاريخ دائما ما نصنعه سويا، ووجودنا مع بعض في التاريخ الطويل يحتاج منا نوعا من معرفة الآخر دائما».

وأكد أن التباهي بالذات بين الكنائس أصل لكل المشاكل، إذ أنه وبسبب ذلك الأمر حدثت خلافات وانقسامات في الكنيسة لكنيسة غربية وشرقية، حتى بدأت في خطوة تالية سلسلة من الخلافات العقائدية، بعدما كان الجميع واحدا في المجمع الذي حدث فيه هذا الانشقاق.

وتابع: «كان فيه خلافات عقائدية فيما يخص وجود الذات، وحينها تخلوا كثيرا عن الروح المسيحية التي عاشت لـ5 قرون، بعد كده حصلت انقسامات في كل ناحية، وآخر انقسام شوفناه لما كنيسة أوكرانيا انفصلت عن كنيسة روسيا».