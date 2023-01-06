بث مباشر.. البابا تواضروس الثاني يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد الذي انطلق منذ قليل، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استعدادات كاتدرائية ميلاد المسيح

واستعدت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستقبال أبناء شعبها مساء اليوم الجمعة 6 يناير، وتزينت لاستقبال قداس عيد الميلاد المجيد 2023، بوضع ماكيت مزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح بمدينة بيت لحم، فضلا عن مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

وحضر عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين والوزراء ومندوبو الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وعدد من الدبلوماسين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجرى افتتاح كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم 6 يناير 2019، للاحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبابا تواضروس الثاني.