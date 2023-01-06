«القومي للمرأة» يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما يتقدم المجلس بخالص التهنئة للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

وكانت الدكتورة مايا مرسي، قد زارت أمس، قداسة البابا تواضروس الثاني، برفقة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المقر البابوي بالقاهرة لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن أصدق تهانيها القلبية وأطيب تمنياتها لقداسة البابا تواضروس، ولجميع الأخوة المسيحين بالصحة والخير والبركات