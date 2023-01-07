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وسيم السيسي لقناة الحياة: لا أخشى على مصر بسبب مخزونها الحضاري (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
08:45 م | السبت 07 يناير 2023
الدكتور وسيم السيسي

الدكتور وسيم السيسي

قال الدكتور وسيم السيسي المفكر وعالم المصريات، إنّ في أوقات الأزمات والتحولات الكبرى، هناك قسوة على الجميع، لكنها رحمة بالمجموع، مثل ارتفاع الأسعار، أما مظاهر الرحمة فهي كثيرة، مثل الأمن الداخلي والأمن الخارجي.

وأضاف وسيم السيسي، خلال لقاء مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «مصر غنية وثرية جدا، وفي يومين جمعنا 50 مليار جنيه، عندما سئل جورج الأب عن أغنى بلد في العالم، قال مصر، لأن مصادر الثروة فيها لا تنتهي، وقادرة على تحمل فترات النهب التي مرت عليها».

وتابع المفكر وعالم المصريات: «لا أخاف على مصر لعدة أسباب، منها العناية الإلهية، والمخزون الحضاري، المصريون يفهمون جيدا أن مصر تعاني، لكنها واقفة على رجلها، ولو مكنتش واقفة لما سمح البنك الدولي بإقراضها، والقرض الأخير دليل عل ثقة البنك في اقتصاد مصر، وكل المصريين يجب أن يطمئن جدا، ومصر دائما هي مركز ثقل العالم كله».

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