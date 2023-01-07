إصابة 4 في مشاجرة بسبب بالوعة صرف صحي في الوراق

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة، بسبب تناثر مياه بالوعة الصرف الصحي عليهم، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين وإصابة 4 أشخاص.

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة المقدم هاني مندور رئيس المباحث، بالتوجه إلى مكان الواقعة.

نزيف داخلي بالمخ وكدمات متفرقة

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 4 أشخاص، أحدهم مصاب بكدمة شديدة بالرأس ونزيف داخلي بالمخ، والباقى مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، طرف ثاني عدد 5 أشخاص، لا يوجد بهم إصابات ظاهرية.

وبالفحص، تبين أن سبب المشاجرة أثناء سير شخص من الطرف الأول بسيارته أمام منزل أحدهم أعلى بالوعة صرف صحي، نتج عنه تناثر بسيط للمياه منها، فحدثت مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة، تعدى إثرها الطرف الثاني على الطرف الأول بكرسي خشب ورشق الحجارة، محدثين ما بهم من إصابات، تم نقل المصابين إلى مستشفى الساحل، وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.