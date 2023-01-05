جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة عاطل في منشأة القناطر

لقى عاطل مصرعه، إثر تعاطيه جرعة زائده من المخدرات مع أصدقائه في منشأة القناطر، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من الأهالي، بوجود جثة لشخص على طريق الخطاطبة، وتوجهت قوة من المباحث بإشراف العقيد تامر صالح مفتش المباحث.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لعاطل 27 سنة، كان بصحبة شخصين من أصدقائه، حقن نفسه بجرعة زائدة من المخدرات، توفى إثرها في الحال، حملاه صديقيه وألقيا به في الطريق خوفا من سؤالهما، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.