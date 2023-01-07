«الإخاء والتسامح».. رسالة الاحتفالات بعيد الميلاد في المحافظات

تزينت كنائس ومطرانيات المحافظات، واستقبل الآباء والكهنة والأساقفة المهنئين بعيد الميلاد المجيد، حيث توجهت وفود المهنئين إلى الكنائس لتقدم التهانى للإخوة الأقباط والتأكيد على رسالة المحبة والإخاء والتسامح، بينما استقبل المسيحيون العيد بالصلاة وصور السيلفى مع أيقونات المسيح والعذراء فى مداخل الكنائس والتوجه للمتنزهات والنوادى وتبادل الزيارات احتفالاً بعيد الميلاد.

توافد من المسلمين وأعضاء مجلسي «النواب والشيوخ» والمحافظين والقيادات التنفيذية لتقديم التهنئة

فى القليوبية توجه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، للتهنئة بمطرانية بنها والكنيسة الإنجيلية ببنها ومطرانية شبين القناطر بأبوزعبل بالخانكة ومطرانية شبرا الخيمة بحى غرب شبرا، حيث التقى «الهجان» المطران مسكيموس، مطران بنها وقويسنا، الذى أكد على روح المحبة والإخاء التى تربط نسيج الشعب المصرى وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه وأن السماحة هى الطريق لتنمية الوطن وتحقيق الازدهار والتقدم الكمال، فيما قدَّم محافظ القليوبية التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً أن هذا العيد هو مناسبة سعيدة لمصر كلها، فالشعب المصرى كيان ونسيج واحد مسلمين ومسيحيين.

وفى الإسكندرية ترأس القمص إبرام إميل، الوكيل البابوى بالإسكندرية، قداس ليلة العيد، وتزينت الكاتدرائية بالإسكندرية، كما شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، احتفالات الروم الأرثوذكس اليونانيين بعيد الميلاد المجيد، وذلك ببطريركية البشارة، لتقديم التهنئة بالأعياد والتأكيد على روح المحبة والتعايش التى تسود وطننا الغالى مصر. وفى البحر الأحمر ترأس نيافة الأنبا إيلاريون قداس عيد الميلاد، فيما احتفلت فنادق الغردقة بالعيد بتوزيع هدايا عيد الميلاد على المصريين والسياح الأجانب من جنسيات مختلفة من رواد ونزلاء الفنادق، وتزينت الفنادق بلافتات التهنئة بعيد الميلاد المجيد بعدة لغات وسط فرحة العيد وتبادل التهانى والتبريكات مع العاملين بالقطاع السياحى.

كنائس وأديرة المحافظات تستقبل المواطنين للمشاركة في عيد الميلاد

وفى كفر الشيخ قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه كلف رؤساء المدن والمراكز بضرورة قص وتزيين الحدائق على أبهى صورها، وذلك مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة فى محافظة كفر الشيخ، مقدماً التهنئة لهم ولشعب مصر العظيم، مشيراً إلى أنه شكّل غرفة عمليات الطوارئ لمتابعة الاحتفال بأعياد الميلاد بمدن ومراكز المحافظة وضرورة التعامل السريع مع أى مشكلات قد تحدث.

وفى الدقهلية استقبلت مختلف الكنائس والأديرة بالمحافظة المواطنين للمشاركة فى عيد الميلاد وسط توافد من المسلمين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية، لمشاركة الأقباط فرحتهم وتهنئتهم بالعيد، وسط وجود أمنى مكثف بمحيط الكنائس، وشهد محيط الكنائس بمحافظة الدقهلية إجراءات أمنية مشددة من قبَل قوات الشرطة وعلى أبوابها للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات وجرى وضع الحواجز الحديدية أمام الكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها مع منع مرور السيارات والدراجات البخارية أمامها، فيما مشط رجال الحماية المدنية محيط الكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها للتأكد من عدم وجود أى شىء يمكن أن يعكر صفو الاحتفالات.

وفى مطروح هنأ اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الإخوة الأقباط بمطروح بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بمرسى مطروح بحضور الأب متى زكريا راعى كنائس مطروح، وأكد «شعيب» أن احتفال المصريين بمولد المسيح رسالة محبة وسلام من جميع أبناء مصر للعالم أجمع.

وفى الفيوم احتفلت مختلف الكنائس بالعيد بحضور شعبى كبير وانتشار أمنى مكثف، وزار الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، كنيسة الشهيد مارجرجس، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة الفيوم، لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد المجيد، حيث أكد أن وحدة المصريين، مسلمين وأقباطاً، دائماً هى الأساس لتحقيق الأمان والاستقرار والسلام والتقدم لوطننا العزيز مصر.