«الرئاسة» عن القمة الثلاثية: نسعى للتعاون والتنمية ومد جسور الإخاء

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذكر أن مبادئ مصر ثابتة في العلاقات مع الدول العربية وغيرها، خلال القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، التي عقدت أمس الأحد، في العاصمة العراقية بغداد، حيث قال الرئيس المصري: «إننا جئنا من أجل التعاون والتنمية والبناء ومد جسور الإخاء وتقويتها».

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة «cbc»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى لتقوية التعاون مع تلك الدول، وأن يكون هذا التعاون قيمة مضافة للعمل العربي المشترك، ونموذجا للعمل العربي المشترك في إطار من الاحترام المتبادل في إطار المنفعة والتنمية والبناء.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنه بالنسبة لملف جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فتم مناقشته في القمة، وهو شق رئيسي في التعاون بجانب المشروعات الأخرى، حيث إن هناك مشروعات خاصة بالصناعات الدوائية ما بين مصر والعراق، موضحا «أعتقد أن هناك لقاءات تمت في هذه القمة عبر تقنية الفيديو كونفراس، بين وزيرة التجارة والصناعة المصرية الدكتورة نيفين جامع، ونظرائها في العراق والأردن».