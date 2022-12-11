قصواء الخلالي تشيد بعدد «الوطن» عن منتخب المغرب: ملف بديع يعزز وحدة الإخاء

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، بعدد جريدة «الوطن» الصادر غدا، الذي خصص مساحة واسعة للاحتفال بتأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 في قطر، إذ جاء العنوان الرئيسي للعدد: «مصر بتفرح.. دايما يا مغرب».

حفاوة المصريين كبيرة للغاية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، إن جريدة الوطن أجرت ملفا بديعا ومختلفا، متابعة: «الواحد لما بيتكلم عن الحاجة الحلوة بيبقى مبسوط.. مصر بتفرح دايما يا مغرب، أم الدنيا بتحتفل بالإنجاز التاريخي لأسود الأطلسي لكأس العالم 2022».

وتابعت: «حفاوة المصريين كبيرة للغاية، كان لازم تنعكس على الصحافة المصرية، والحفاوة الكبيرة التي شافتها وعاشتها الناس، كنت عاملة صالون رياضي يوم فوز المغرب على إسبانيا، وقلت البرازيل هتخرج، والحمد لله الرهان بتاعي ربنا نصرني، وتوقعاتي بإذن الله المغرب تفرحنا وتاخد كأس العالم».

وواصلت: «قياسا على كل هذا الفرح، هذا الملف بديع، ويعزز شيء مهم، وهو أن الصحافة واحدة من أدوات القوة الناعمة للدول، فعندما تحتفل الصحافة بمنجز لدولة أخرى، تسير على نهج هذه الإدارة الخاصة بها».

تعزيز فكرة الإخاء ودعم الوحدة الأفريقية

استكملت: «الإدارة السياسية أو الإدارة الدبلوماسية المتعلقة برؤية الدولة أو امتداد القيادة السياسية في الخارج، وتعاونات وتوازنات الدولة دوليا، ينعكس على صحافتها، ومن يعملون على ملفات القوة الناعمة، فعندما يكون لدينا صحافة تحتفي بمنجز دولة أفريقية شقيقة بهذا الشكل، يعزز فكرة الإخاء، وشغل الدولة في ملفات أخرى بالتعاون المشترك، ودعم الوحدة الأفريقية».