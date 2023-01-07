10 أسباب لانهيار الدولار في السوق السوداء وتراجعه نحو السعر الرسمي

يشهد سعر الصرف في مصر تحسنا ملحوظا، تزامنا مع حزمة قرارات ناجحة جرى إعلانها تباعا من البنك المركزي المصري، والتي جاءت مدروسة وساهمت بشكل كبير في قوة العملة المحلية أمام نظيرتها الدولار، وفقا لما قاله الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية الدكتور عبد المنعم السيد.

الدولار يتراجع إلى سعر البنوك

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك نجاح منقطع النظير للسياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري بتوجيهات القائم بأعمال المحافظ حسن عبد الله، والتي ترتب عليها انهيار الدولار في السوق السوداء.

ضربة قاضية لسوق العملة الموازي

وأضاف في تصريحاته «الوطن»، أنَّه يمكن ببساطة رصد 10 أسباب لـ انهيار سعر الدولار بالسوق الموازي، على سبيل المثال لا الحصر، فجهود الدولة على مدار الأشهر الماضية في دعم الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين غير مسبوقة.

تابع: «المُراقب للاقتصادي المصري عن كثب سيلاحظ تراجع الدولار بالسوق السوداء ليقترب من سعر البنوك، الأمر الذي كان متوقعا بفضل السياسة النقدية الناجحة والتنسيق المستمر بينها وبين السياسات المالية والتجارية».

10 أسباب لانهيار الدولار بالسوق السوداء

1. إصدار شهادات الـ25% التي نجحت في جذب سيولة من السوق المحلية وترشيد الإنفاق.

2. سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع بالمواني، وقلة الضغط على الدولار.

3. إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية وتحقيق الوفرة بالأسواق.

4. قرارات حدود السحب من البطاقات، وتدقيق البنوك في طلبات الدولار لأغراض السفر.

5. السماح بتصدير الذهب وجمع حصيلة دولارية جيدة.

6. التوسع في زيادة مصادر النقد وتنويعها، وأهمها زيادة الفرص الاستثمارية، وإعلان قرب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

7. الودائع الخليجية والتدفقات النقدية من الجهات المانحة.

8. ارتفاع الاحتياطي 500 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2022.

9. رفع الفائده على أذون الخزانة أجل عام إلى 20.88%، والتي جذبت استثمارات ضخمة.

10. رفع البنك المركزي سعر الفائدة 4 مرات خلال عام 2022، وآخرها الزيادة 3% دفعة واحدة.