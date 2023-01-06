«الغرف التجارية»: انهيار السوق السوداء للدولار بسبب الإفراجات وشهادات الـ25%

حالة من الشلل التام ضربت السوق السوداء للعملات الأجنبية خلال 48 ساعة، مع عروض كثيفة للبيع دون أدنى طلب شراء مما أدى لانخفاض السعر الموازي ليبدأ في الاقتراب من السعر الرسمي الذي ارتفع إلى 27.16 في البنك المركزي.

ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي بمقدار 470 مليون دولار

أكد علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية في بيان له، أن انهيار السوق السوداء للدولار جاء بعد انهيار الطلب من القطاع الخاص بسبب الإفراجات المتتالية التي قامت بها الحكومة والبنوك خلال الفترة الماضية، وتجاوزت 6.8 مليار دولار، والمتواكبة مع ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي بمقدار 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ثم طرح البنك الأهلي وبنك مصر لشهادات ذات عائد سنوي غير مسبوق 25% التي جذبت من يسعى لمخزن قيمة آمن بدلا من مجازفة المضاربة بالدولار، وبالتالي فإن من اشترى الدولار من السوق السوداء بغرض المضاربة سعى للتخلص منه بعد تحقيق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء حوالي 10 جنيهات خلال أسبوع.

شهادات الـ25% قضت على السوق السوداء

وأشار إلى أنه مع فتح عدد كبير من فروع بنك مصر والبنك الأهلي إثناء الإجازات لإصدار شهادات الـ25%، فمن المتوقع أن يتهافت من قام بالمضاربة والخسارة على سرعة تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات أثناء الإجازة بسعر إقفال الخميس 27.16 جنيه للدولار لتوقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد إجازات البنوك يوم الإثنين المقبل وتحمل خسائر إضافية.

استقرار الأسعار

وأكد أن التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، واستخدام البنك المركزي لآليات مستحدثة للحد من التضخم، وتوالي الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج والسلع، سيكون لها آثار واضحة في استقرار الأسعار في الفترة القصيرة القادمة، والمتواكبة مع العديد من المبادرات للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتوفير السلع المخفضة في المرحلة الانتقالية، كمثال عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص من أجل المواطن.