هيئة الدواء توجه 8 نصائح مهمة حول استخدام قطرة الأذن بطريقة صحيحة

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تقريرا رسميا، عن كيفية استخدام قطرة الأذن بطريقة صحيحة، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية الستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استخدام قطرة الأذن بطريقة صحيحة

ونصحت هيئة الدواء المصرية، باتباع الآتي:

- تدفئة القطرات عن طريق إنك تمسكها بإيدك لبضع دقائق؛ عشان لو كانت شديدة البرودة؛ ممكن تحس بالدوار، أو تسببلك الغثيان.​​

- رج الزجاجة برفق.​​

- استلقِ أو قم بإمالة رأسك إلى جانب واحد.​​

-لا تلمس طرف الزجاجة بأذنك لمنع انتشار العدوى​​.

- بالنسبة للبالغين؛ اسحب الجزء العلوي من الأذن بلطف لأعلى وإلى الخلف، أما بالنسبة للأطفال؛ اسحب الجزء السفلي من الأذن برفق لأسفل وإلى الخلف.​​

عدد نقاط القطرات التي حددها الطبيب​​

- ضع عدد نقاط القطرات التي حددها الطبيب​​.

- اسحب شحمة الأذن برفق لأعلى ولأسفل، وحافظ على إمالة رأسك لمدة ٢-٥ دقائق؛ حتى تنتشر القطرات في الأذن.​​

-غلق الزجاجة وتخزنها حسب توجيهات الملصق، أو توجيهات الصيدلي.​​

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة فتح باب التسجيل في ورشة العمل للتعريف بالدليل التنظيمي لسحب المستحضرات من الأسواق و التخلص الآمن منها، والتي تهدف إلى تعريف ممثلي مصانع الأدوية وشركات التوزيع والمستوردين بالإجراءات المتخذة من قبل هيئة الدواء المصرية في حالة رصد مستحضرات غير مطابقة للمواصفات، مع تسليط الضوء على كيفية متابعة المنشورات، وكذا التعريف بالإجراءات الواجب اتباعها من قبل تلك المؤسسات في حال طلب منها إعدام المستحضرات الطبية بناء على الدليل التنظيمي الخاص بسحب المستحضرات من الأسواق، والتخلص الآمن منها، وكذا قرار رئيس الهيئة رقم 146 لسنة 2022.