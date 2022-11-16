COP 27.. هيئة الدواء المصرية تشارك في جلسة الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات

ترأس الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، فعاليات جلسة حوارية بعنوان «الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات»، والتي عقدت بجناح منظمة الصحة العالمية، حول المحاور الهامة المتعلقة بالاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، وظهور سلالات مقاومة لها وما له من تأثير على البيئة، حيث تم خلال الجلسة تسليط الضوء على ما تم من مجهودات من قبل هيئة الدواء المصرية بشأن الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.

الاتجاه نحو الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات توجه عالمي

جدير بالذكر أن الاتجاه نحو الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات توجه عالمي، ويتطلب المشاركة الفعالة على جميع المستويات الفردية والقومية والعالمية لتطبيقها، لذلك تقوم هيئة الدواء المصرية بشكل مستمر بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالتوعية بالاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، والتي تغطي المحاور المهمة المتعلقة بها، ما بين إصدارات اللجنة القومية لترشيد استهلاك مضادات الميكروبات، وحملات توعية للمرضى، وتدريبات للصيادلة العاملين بمختلف المؤسسات الصحية والصيدلية، وكذلك مشاركة طلبة كليات الصيدلة.

شارك في الجلسة د. نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، د. شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، د. حنان البلخي، مساعد المدير العام لمضادات الميكروبات المقاومة بمنظمة الصحة العالمية، سالي ديفيز، مبعوث المملكة المتحدة المعني بمقاومة مضادات الميكروبات، تاكيهيروناكامورا، رئيس وحدة النظم البيئة البحرية والساحلية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة.يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على المشاركة في كافة الفعاليات الهامة، وإطلاق المبادرات التوعوية، والحفاظ على البيئة، تماشياً مع رؤية مصر، وأهدافها الاستراتيجية.