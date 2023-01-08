5 أحداث في العراق خلال 24 ساعة.. ضبط 62 عبوة ناسفة

شهد العراق خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث، كان من أهمها الانفجار الذي وقع قرب منزل نائب سابق بـ«التيار الصدري» سلام الشمري في «بابل»، دون وقوع خسائر.

وانفجرت عبوة ناسفة قرب منزل نائب سابق بـ«التيار الصدري» العراقي، سلام الشمري في «بابل»، وأشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى عدم وقوع خسائر في الانفجار.

ضبط 62 عبوة ناسفة في عدة محافظات عراقية

من جانبها، ضبطت مديرية «الاستخبارات العسكرية»، أمس السبت، 62 عبوة ناسفة في محافظات: «الأنبار - كركوك - غربي نينوى »، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

بدوره، لقى شخص مصرعه جراء حريق نشب داخل شقة جنوبي العاصمة العراقية «بغداد»، وأشار مصدر أمني عراقي، في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إلى إخماد الحريق من قبل الدفاع المدني.

وأوضح المصدر الأمني العراقي، أن الشقة المحترقة تقع ضمن منطقة «شهداء البياع»، مضيفا أن الأدلة الجنائية تواجدت في موقع الحريق لمعرفة ملابسات الحادث.

إعادة فتح طرق و4 أنفاق في «المنطقة الخضراء» وسط «بغداد»

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية أنها ستعيد فتح طرق و4 أنفاق في «المنطقة الخضراء» المحصنة وسط العاصمة «بغداد» اعتبارا من صباح اليوم الأحد، لتخفيف الزخم المروري والازدحام، استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس «النواب» العراقي، محمد الحلبوسي، بالكوادر العاملة في «منفذ سفوان» الواقع أقصى جنوب العراق قرب الحدود مع الكويت.

وقال مكتب الحلبوسي، في بيان، إن الحلبوسي يزور «منفذ سفوان» للاطلاع على انسيابة و تسهيل دخول الوافدين من الدول العربية الخليجية الشقيقة المشاركة في بطولة «خليجي 25».