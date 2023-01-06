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وزير الرياضة يصل العراق لحضور افتتاح كأس الخليج العربي في نسخته الـ25

كتب:

الوطن
05:09 م | الجمعة 06 يناير 2023
وزير الشباب والرياضة يصل العراق

وزير الشباب والرياضة يصل العراق

وصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،اليوم الجمعة، إلى مطار البصرة الدولى بالعراق؛ لحضور حفل افتتاح كأس الخليج العربي فى نسخته الـ (25).

كان فى استقبال الدكتور أشرف صبحى نظيره العراقى السيد/ أحمد المبرقع رئيس اللجنة العليا المشرفة على بطولة خليجي (25).

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور أشرف صبحى مجموعة من السادة وزراء الشباب والرياضة العرب المتواجدين خلال حفل افتتاح البطولة فى إطار بحث التعاون المشترك فى مجالى الشباب والرياضة، والإطلاع على أخر المستجدات المتعلقة بالبرامج والأنشطة العربية المشتركة المقرر تنفيذها الفترة المقبلة.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق للجنة المنظمة بالعراق فى استضافة بطولة خليجي (٢٥)، وخروجها على أعلى مستوى على كافة الأصعدة الإدارية والتنظيمية والفنية، متمنياً التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة بمنافسات البطولة وتقديم أداء مميز يعكس تطور الرياضة العربية.

 

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