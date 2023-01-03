صادرات النفط الخام في العراق تتخطى 115 مليار دولار خلال 2022

ارتفعت صادرات النفط الخام العراقية في 2022 إلى أكثر من 115 مليار دولار، بزيادة حوالي 52% عن العام السابق، وذلك بفضل ارتفاع أسعار بيع النفط، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

أكثر من مليار و209 ملايين برميل

ومن جانبه، قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن الإحصائية الأولية أظهرت أن إيرادات البلاد التي تحققت من تصدير النفط الخام في عام 2022، بلغت أكثر من 115 مليار دولار، مضيفا أن الكميات المصدرة من النفط الخام بلغت أكثر من مليار و209 ملايين برميل، وأن المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي بلغت نحو 3 ملايين و320 ألف برميل في اليوم.

وأشار عبدالغني إلى أن عمليات تصدير النفط الخام تمت من خلال دراسات للسوق النفطية لشركات من مختلف الجنسيات، من بينها الصينية والهندية والكورية الجنوبية والتركية واليونانية والأميركية والبريطانية والفرنسية والروسية والإيطالية والإسبانية والهولندية، وغيرها، فضلا عن شركات عربية أخرى.

العراق يعتبر ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة «أوبك»

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» بعد السعودية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92% من نفقات الدولة، وكانت صادرات العراق من النفط الخام، وصلت إلى حوالي 75.7 مليار دولار في 2021، بينما كانت حوالي 33.9 مليار دولار في 2020.