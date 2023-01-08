الانتهاء من زراعة 300 ألف فدان قمح وبنجر في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ الانتهاء من زراعة 200 ألف فدان قمح، و100 ألف فدان بنجر، بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والمستهدف زراعتها ضمن المحاصيل الشتوية لعام 2023.

توفير أصناف التقاوي عالية الإنتاجية

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إنه تم توفير كمية كافية من تقاوي القمح عالية الإنتاج من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والمعنية بتوفير جميع أنواع أصناف التقاوي عالية الإنتاجية، وبينها «قمح سخا 95»، و«جيزة 171»، موضحا أنه تمت عملية علاج زراعات البنجر بعد التخلص من الحشائش النجيلية والعريضة، حتى لا تؤثر على إنتاجية المحصول.

حصر الزراعات والأراضي إلكترونيا

وأكد «غربية»، أن يُجرى حالياً حصر الزراعات والأراضي إلكترونياً من خلال الـ«GPS»، وصور الأقمار الصناعية، لتكون عملية الحصر دقيقة، لافتاً أن هناك جهود كبيرة تقوم بها المديرية ممثلة في جهاز الإرشاد الزراعي وذلك من خلال عمل مرور دوري بالاشتراك مع فريق المكافحة، للاطمئنان على حالة الزراعات بالحقول، وتنفيذ مجموع من الندوات الإرشادية التي يشترك فيها الإرشاد والمكافحة والإنتاج الحيواني بنقل التوصيات الفنية المختلفة حسب طبيعة المكان سواء إنتاج حيواني أو نباتي.

توفير 220 ألف كارت فلاح لمزارعي كفر الشيخ

وأوضح أن المديرية ممثلة في إدارة التعاون الزراعي والشئون الزراعي تقوم أيضاً بمتابعة الأسمدة وتوفيرها، والتعامل بالكارت الذكي داخل محافظة كفر الشيخ، وتم توفير 220 ألف كارت فلاح لمزارعي المحافظة، كما تقوم المديرية بحملات للرقابة على المبيدات في المحال لضمان جودة المبيدات المتداولة حتى لا تؤثر على المحصول والصحة العامة، وعدم السماح للمحال غير المرخصة بالاتجار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.