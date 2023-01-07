تفاصيل قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس كفر الشيخ.. آلاف المصلين والمهنئين (صور)

أدت كنائس محافظة كفر الشيخ، مساء أمس الجمعة، قُداس عيد الميلاد المجيد، والذي شارك فيه الآلاف من المُصلين المسيحيين الأرثوذكس، وسط استنفار أمني مكثف ‏بجميع أنحاء المحافظة.

قُداس عيد الميلاد المجيد

‏وشهدت مختلف الكنائس مجموعة من الطقوس‎ ‎الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة، بجانب إقامة قُداس عيد الميلاد المجيد، وترأس القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة، قُداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة مارجرجس في مدينة دسوق، كما ترأس القمص أندراوس غبريال، راعي كنيسة مارجرجس ببيلا، قُداس عيد الميلاد في الكنيسة، بينما ترأس القُداس في الكنائس المختلفة بكفر الشيخ لفيف من القساوسة والقمامصة، وعدد من الشمامسة، ‏بجانب حضور‎ ‎العديد من رجال الدين المسيحي‎.

وحرص عدد كبير من الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على تقديم التهنئة وحضور قُداس عيد الميلاد المجيد في عدد من كنائس كفر الشيخ، معربين عن أخلص التهاني القلبية المقرونة بأطيب التمنيات لجميع الأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

إجراءات أمنية مشددة على الكنائس

وشهد محيط الكنائس بكفر الشيخ إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين قُداس عيد الميلاد المجيد، وجرى وضع الحواجز الحديدية أمام الكنائس والشوارع المؤدية إليها، مع منع مرور السيارات والدراجات البخارية من الوقوف أمامها، فيما مشط رجال الحماية المدينة محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، للتأكد من عدم وجود أي شيء يمكن أن يعكر صفو الاحتفالات.

وضع خطة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023

ووضعت محافظة كفر الشيخ، في وقت سابق، خطة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات، وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

يذكر أن، محافظة كفر الشيخ بها 22 كنيسة، منتشرة بمراكز ومدن المحافظة، منها 7 كنائس بمركز ومدينة كفر الشيخ، و5 كنائس بدسوق، وكنيستين بسيدي سالم، و3 كنائس بقلين، وكنيسة بكل من بيلا، والحامول، وبلطيم، والرياض، ومصيف بلطيم.‎