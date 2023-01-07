كلب مسعور يعقر 4 أطفال بإحدى قرى كفر الشيخ.. والأهالي تتخلص منه

أُصيب 4 أطفال من أبناء قرية شنو، التابعة لمركز كفر الشيخ، اليوم السبت، بعد تعرضهم لهجوم من أحد الكلاب المسعورة وعقرهم أثناء سيرهم في شوارع القرية، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لإعطائهم المصل المضاد لعقر الكلب بوحدة المصل بالمستشفى.

تفاصيل الواقعة

تلقى مرفق إسعاف كفر الشيخ بلاغا من الأهالي، بوجود 4 أطفال مصابين، بعد أن عقرهم كلب مسعور بقرية شنو، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لإعطائهم المصل المضاد لعقر الكلب، وتم إخطار اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ.

عمل الإسعافات الأولية للأطفال

وجرى عمل الإسعافات الأولية للأطفال، وإعطائهم الأمصال اللازمة، كما تمكن أهالي قرية شنو من مطاردة الكلب المسعور، والتخلص منه، وذلك بعدما تسبب في حالة من الرعب والخوف بين أهالي القرية.

حملات للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة شن حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة والمسعورة بالعديد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومسئولي المراكز والمدن، وكافة الجهات المعنية، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.