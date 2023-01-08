أخطاء تحرمك من تسجيل علامتك التجارية؟.. تعرف عليها

يبحث الكثير من أصحاب الشركات التجارية على «لوجو» أو تصميمات صناعية محددة، لتمييز منتجاتهم عن باقي المنتجات والسلع بالسوق التجاري، لكن يقع البعض في عدة أخطاء تنظيمية لآلية اختيار التصميم الصناعي الخاص بالمنتج، فتحرمه من التسجيل التجاري.

ومن جانبه قال المحامي علي محمود الشطوري، إنّ قانون الملكية الفكرية حدد ثلاث أنواع من التصميمات لا يتم تسجيلها تجاريا، ضمانا لحماية براءة الاختراع.

أنواع التصميمات التي لا يتم تسجيلها تجاريا

وتسرد «الوطن» في السطور الأتية أنواع التصميمات التي لا يتم تسجيلها تجاريا بموجب القانون:

1) التصميم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.

2) التصميم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموزًا دينية أو أختامًا أو أعلامًا خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية.

3) التصميم أو النموذج الذي يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة.

قانون الملكية الفكرية

ووفقا للمادة 124 من قانون الملكية الفكرية، أنّه يحق للطالب التقدم بتظلم ضد قرار السجل في حالة رفض الطلب وذلك بعد إخطاره بقرار الرفض.