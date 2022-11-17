«الأعلى للثقافة» يطلق مسابقة «تبسيط الملكية الفكرية» للنشء والشباب

أعلنت الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الكاتب محمد ناصف، تدشين مسابقة «تبسيط الملكية الفكرية للنشء والشباب»، والتي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية برئاسة الدكتور حسام لطفي، بالتعاون مع الإدارة العامة للجوائز والمسابقات.

فروع مسابقة تبسيط الملكية الفكرية

- الفرع الأول: تبسيط الملكية الفكرية للأطفال في المرحلة العمرية من 6-12 سنة، و«قيمة الجائزة 10000 جنيه».

الفرع الثاني: تعريف الملكية الفكرية للنشء في المرحلة العمرية من 12-18 سنة، و«قيمة الجائزة 10000 جنيه».

- الفرع الثالث: شرح الملكية الفكرية للشباب في المرحلة العمرية من 18-25 سنة، و«قيمة الجائزة 10000 جنيه».

شروط مسابقة تبسيط الملكية الفكرية

1- أن يتسم المصنف بالأصالة والإضافة الجديدة إلى المعرفة، واحترام حقوق الملكية الفكرية.

2- ألا يكون قد سبق نشره كليًا أو جزئيًا من قبل، بأي لغة.

3- أن يقدم المصنف باللغة العربية.

4- ألا يزيد عمر المتسابق على 35 عامًا وقت الإعلان عن المسابقة.

5- آخر موعد للتقدم للمسابقة غايته 31 مارس 2023.

تسلم الأعمال إلى إدارة المسابقات محملة على أسطوانة بالمجلس الأعلى للثقافة - ساحة الأوبرا المصرية.