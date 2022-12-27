رئيس جامعة بنها: حقوق الملكية الفكرية أداة مهمة للتنمية الاقتصادية

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن الجامعات ومؤسسات البحث العامة تعد مصانع لاقتصاد المعارف، موضحا أن الملكية الفكرية تضيف آلية أخرى لنشر المعارف التي تستنبطها مع ضمان استخدام تلك المعارف في القطاع الاقتصادي.

دور الملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة العلمية عن «دور الملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة في مصر»، والتي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

وحاضر فى الندوة الدكتورة ميرفت الديب عضو مجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر، والدكتور ياسر جاد الله أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، والدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق جامعة بني سويف.

وأكد رئيس الجامعة، أن حقوق الملكية الفكرية أداة مهمة للتنمية الاقتصادية، وعنصراً محركا للاقتصاد الوطني، كما أنها مسؤولة عن التنمية الثقافية والتكنولوجية، وشرطاً رئيسيا لاكتساب عضوية منظمة التجارة العالمية.

قوانين حقوق الملكية الفكرية

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن قوانين حقوق الملكية الفكرية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الابتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي ومستخدمي المعرفة التكنولوجية بطريقة تؤدي إلى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، والتوازن بين الحقوق والواجبات والارتباط الوثيق بأهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن جامعة بنها تسعى لدعم ومواصلة الإسهام في الابتكار الذي يدفع المجتمع إلى الأمام، حيث توجد حاضنات تكنولوجية تعتبر إحدى أدوات تحفيز استراتيجية تعزيز التنمية الاقتصادية لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين والمشروعات المبتدئة خلال مراحل التطوير المبكر لشركاتهم، وتساعدهم على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال ناجحة وخلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى الاهتمام برعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة فى مصر.