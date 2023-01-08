«صباح الخير يا مصر» يبرز إقبال الزوار على المتحف القبطي في احتفالات عيد الميلاد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إقبال الزوار على المتحف القبطي تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد».

وأوضح التقرير، أنّ الاحتفالات جزءًا مهما من عيد الميلاد المجيد، ويعتبر مجمع الأديان أحد أهم نقاط جذب الزائرين في هذه المناسبة، حيث يضم المجمعُ المتحفَ القبطي، وهناك مسار العائلة المقدسة الذي يعتبر أحد أهم العلامات المميزَة لعيد الاحتفالات المجيد.

أكثر من 10 آلاف قطعة أثرية قبطية

وتابع التقرير، أنّ المتحف القبطي يحكي ضمن قاعاته عن مسار العائلة المقدسة ووصول السيد المسيح والسيدة مريم العذراء إلى أرض مصر، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف قطعة أثرية قبطية تتنوع بين مخطوطات وأعمال خشبية منحوتة بدقة وجداريات فريدة مزخرفة بمناظر دينية، إضافة إلى متبقيات الأديرة والكنائس القديمة.

زيادة أعداد المحتفلين والزائرين في الأعياد والمناسبات

ولفت التقرير، إلى أنّ المتحف يضم كثير من القطع الأثرية المعبرة عن مسار العائلة المقدسة وقصة السيد المسيح وميلاده، منها نسيج وأيقونات وعملات ذهبية وبعض المواد النحاسية، حيث تناول قصة الميلاد وأسبوع الآلام ومسار العائلة المقدسة.

وأتمّ التقرير، أنّ أعداد المحتفلين والزائرين تزيد في الأعياد والمناسبات، كما يعد المتحف فرصة للعائلات والأصدقاء حتى يجتمعوا ويقضوا يوما ثقافيا دينيا ترفيهيا، حيث ينفذون جولة ضمن قاعات المتحف التي يزيد عددها عن 20 قاعة وتحكي ثقافة وتاريخ الحضارة المصرية القبطية.