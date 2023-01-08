أمطار غزيرة بالإسكندرية في رابع أيام نوة عيد الميلاد المجيد

شهدت محافظة الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين خفيفة إلى متوسطة وتصل إلى غزيرة في بعض الأوقات على مناطق العجمي والعامرية وحي المنتزه أول، دون توقف حتى الوقت الراهن، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ بشركة الصرف الصحي للتعامل الفوري لتصريف أي تجمعات للمياه قد تحدث نتيجة الأمطار الغزيرة التي تضرب المدينة في رابع أيام نوة عيد الميلاد المجيد.

أمطار غزيرة في الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه جرى رفع حالة الطوارئ منذ الخميس الماضي نتيجة توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار الإسكندرية، لافتا إلى أنه من الساعة 4 صباح اليوم سقطت أمطار من خفيفة إلى متوسطة بعد مناطق، وغزيرة بمنطقتي العامرية والعجمي والمنتزه أول.

استمرار فرق الطوارئ بسبب أمطار الإسكندرية

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي استمرار تمركز معدات وفرق الطوارئ بالشركة للتعامل مع أي تجمعات للمياه فور حدوثها نتيجة أمطار الإسكندرية اليوم.

وناشد «نافع» المواطنين بالإبلاغ عن أي تجمعات للمياه على رقم الخط الساخن 175 أو على رسائل صفحة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على «فيس بوك».

توقعات أمطار الإسكندرية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية اليوم الأحد، بمقدار 60% وهو المعدل الأعلى في هذا الشتاء حتى الآن، ما ينذر بيوم ممطر على المحافظة مع ارتفاع الأمواج المتوقع أن تصل إلى 3 أمتار.