أسعار الفاكهة في أسواق الجملة ومحال التجزئة اليوم

تواصل أسعار الفاكهة استقرارها في أسواق الجملة ومحال التجزئة وسط توافر المعروض منذ مطلع العام الجاري.

وطرحت وزارات التموين والزراعة والداخلية الفاكهة بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن من خلال مبادرة «كلنا واحد»، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية نوضح في التقرير التالي أسعار الفاكهة اليوم على هذا النحو:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

تراوح سعر كيلو القشطة البلدي بين 10 و16 جنيهًا.

تراوح سعر الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الجوافة في العبور بين 6 و7 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من العنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو البرتقال سعر تراوح بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من التفاح بين 17 و20 جنيهًا.

سجل البرتقال اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر البلح الرملي بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في الأسواق سجّلت أسعار الفاكهة اليوم، تبيانا في الأسواق، كالآتي:

تراوح سعر الرمان اليوم بين 12 و15 جنيهًا.

والبرتقال بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفراولة بين 15 حتى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البلح الأحمر بين 8 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من التفاح المستورد بين 28 و35 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الموز بين 12.5 و15 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو من البرتقال البلدي اليوم نحو 7 جنيهات.

سجل سعر الكيلو من اليوسفي نحو 10 جنيهات.

سجل سعر الكيلو من الجوافة نحو 15 جنيهًا.