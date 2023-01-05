أسعار الفاكهة في أسواق الجملة ومحال التجزئة اليوم

حافظت أسعار الفاكهة على أسعارها منذ عدة أيام، وسط توافر جميع الأصناف الشتوية في أسواق الجملة ومحلات التجزئة، ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في الأسواق سجّلت الفاكهة اليوم، أسعارا متوازنة بفارق ربح بسيط بين محلات التجزئة والجملة.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

تراوح سعر كيلو البلح الأحمر بين 8 و12 جنيها.

تراوح سعر كيلو الموز بين 12.5 و15 جنيها.

وسجل سعر الكيلو من البرتقال البلدي اليوم نحو 7 جنيهات.

سجل سعر الكيلو من اليوسفي نحو 10 جنيهات.

سجل سعر الكيلو من الجوافة نحو 15 جنيهًا.

تراوح سعر الرمان اليوم بين 12 و15 جنيهًا.

والبرتقال بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفراولة بين 15 حتى 20 جنيها.

تراوح سعر الكيلو من التفاح المستورد بين 28 و35 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وصل سعر الجوافة في العبور بين 6 و7 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من العنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو البرتقال سعر تراوح بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من التفاح بين 17 و20 جنيها.

سجل البرتقال اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

القشطة البلدي بين 10 و16 جنيهًا.

تراوح سعر الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات، والبلح الرملي بين 4 و6 جنيهات.