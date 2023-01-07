أسعار الفاكهة في أسواق الجملة ومحال التجزئة اليوم

تواصل أسعار الفاكهة والخضروات اليوم السبت، استقراراها في كل المنافذ والتي لم تشهد ارتفاعات منذ مطلع العام الجاري، إذ تعمل وزارات التموين والزراعة والداخلية على تخفيف العبء عن كاهل المواطن من خلال مبادرة «كلنا واحد»، وطرح الأصناف المختلفة من المنتجات التي يحتاجها الشعب.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في الأسواق سجّلت أسعار الفاكهة اليوم السبت، تبيانا في الأسواق.

تراوح سعر كيلو الفراولة بين 15 حتى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البلح الأحمر بين 8 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من التفاح المستورد بين 28 و35 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الموز بين 12.5 و15 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو من البرتقال البلدي اليوم نحو 7 جنيهات.

سجل سعر الكيلو من اليوسفي نحو 10 جنيهات.

سجل سعر الكيلو من الجوافة نحو 15 جنيهًا.

تراوح سعر الرمان اليوم بين 12 و15 جنيهًا.

والبرتقال بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

تراوح سعر البلح الرملي بين 4 و6 جنيهات.

تراوح القشطة البلدي بين 10 و16 جنيهًا.

تراوح سعر الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الجوافة في العبور بين 6 و7 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من العنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو البرتقال سعر تراوح بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من التفاح بين 17 و20 جنيهًا.

سجل البرتقال اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.