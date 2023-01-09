الجنايات تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل «محامي كرداسة».. اليوم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل «بنداري حمدي»، والمعروف إعلاميًا بـ «محامي كرداسة» لخلافات بينهما.

صائد الحيوانات قتل محامي كرداسة

وجاء في أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محامي كرداسة»، والتي حملت رقم 16067 جنايات كرداسة، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم «محمد فرحات، 33 عاما، صائد حيوانات وكهربائي سيارات»، في ديسمبر من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة كرداسة بقتل المجني عليه «بنداري حمدي»، عمدا مع سبق الإصرار بعد أن بيت النية وعقد العزم على التخلص منه، ظنا أنه تواطؤ مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية.

أعد سلاح للتخلص منه

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم تولدت لديه فكرة إجرامية محكمة للتخلص من المجني عليه فأعد لذلك الغرض بندقية آلية وذخائر، وتوجه إلى المكان الذي أيقن فيه سلفا تواجد ضحيته فيه، فأنهال عليه بوابل من الأعيرة النارية محدثا إصابته المشار إليها والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح آلي وعدد من الطلقات التي تستخدم على ذات السلاح دون مسوغ قانوني أو مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية والمهنية.