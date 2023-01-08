7 أسباب فجرت أزمة الرعاية الصحية في بريطانيا.. منها «زيادة معدلات الشيخوخة»

تواجه بريطانيا أزمة حادة في قطاع الرعاية الصحية، تزامنا مع الإضرابات الواسعة من قبل الكوادر الصحية والتمريضية، والعجز في الأطقم الطبية وعجز المستشفيات والمراكز المختصة عن استيعاب الحالات المرضية المتزايدة.

وعقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس، اجتماع أزمة مع وزراء الحكومة ومديري الأطقم الطبية والخدمات الصحية، لبحث سبل إنهاء أزمة الرعاية الصحية.

أسباب فجرت أزمة الرعاية الصحية في بريطانيا

- زيادة الطلب على الرعاية بعد تخفيف قيود مكافحة كورونا.

- طفرة في الإنفلونزا والفيروسات الشتوية الأخرى بعد عامين من الإغلاق بسبب كورونا.

- نقص العاملين في الرعاية الصحية بسبب الإنهاء جراء جائحة كورونا.

- نقص العمالة الأوروبية في بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

- تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب على الاقتصاد البريطاني وميزانية القطاع الصحي.

- زيادة معدلات الشيخوخة.

- إضراب الممرضات وطواقم الإسعاف لرفع رواتبهم.

يذكر أنّ المنظمة التي تمثل موظفي الطوارئ في الكلية الملكية لطب الطوارئ، ذكرت أنّه من 300 إلى 500 مريض يموتون كل أسبوع بسبب نقص الرعاية في أقسام الطوارئ، خاصة بصفوف الانتظار الطويلة وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

ولفتت إلى أنّ واحدا من كل 5 مرضى، نقلتهم سيارات إسعاف في إنجلترا، يضطر للانتظار أكثر من ساعة للدخول إلى الطوارئ، فيما اضطر عشرات آلاف المرضى للانتظار أكثر من 12 ساعة قبل أن يتلقوا الرعاية في أقسام الطوارئ.