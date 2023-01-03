بريطانيا تواجه أسوأ ركود في 2023.. وتحذير من أزمة بقطاع الصحة

ستواجه المملكة المتحدة في العام الجاري 2023 أسوأ ركود اقتصادي مقارنة بالدول الأخرى في مجموعة الـ7، التي تضم في عضويتها إلى جانب «لندن» كل من «كندا-فرنسا-ألمانيا-إيطاليا-اليابان-الولايات المتحدة».

صدمة التضخم ستجبر «بنك إنجلترا» على الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية نقلا عن اقتصاديين، إن صدمة التضخم، الناجمة عن فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية ستستمر في بريطانيا لفترة أطول من الدول الأخرى.

وأضاف الاقتصاديون، أن الأمر سيجبر «بنك إنجلترا المركزي» على الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة، وسيجبر حكومة ريشي سوناك، على اتباع سياسة مالية أكثر صرامة.

وأشار خبراء اقتصاديين،إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا، الذي بدأ بالفعل في الانخفاض، سيستمر في الانخفاض في العام الجاري 2023.

عام 2023 2023 سيكون على مستهلكين ثقيلا وقاتما

وأوضحت مصادر للصحيفة البريطانية،أن العام الجاري 2023 سيكون على المستهلكين، ثقيلا وقاتما، ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، حذرت منظمات طبية من الأزمة التي تعانيها خدمات الطوارئ في البلاد حيث يموت المرضى بسبب عدم الحصول على الرعاية الكافية، داعية حكومة سوناك إلى الاستجابة للأزمة.

ويعاني نظام «الخدمة الصحية» البريطانية العامة والمجانية «إن أتش أس» منذ أكثر من عقد من التقشف الشديد ثم من تداعيات فيروس كورونا، ما تركه منهكا بشكل كامل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقدرت «الكلية الملكية لطب الطوارئ»، المنظمة التي تمثل موظفي الطوارئ، أن ما بين 300 و500 مريض يموتون كل أسبوع بسبب نقص الرعاية في أقسام الطوارئ لا سيما صفوف الانتظار الطويلة.

وفي الأسبوع الماضي، شهدت إنجلترا، اضطرار مريض من 5 آخرين نقلتهم سيارات إسعاف للانتظار أكثر من ساعة للدخول إلى الطوارئ، فيما اضطر عشرات آلاف المرضى للانتظار أكثر من نصف يوم قبل تلقيهم الرعاية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.