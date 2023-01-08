حصاد مشروع «رواد» في 2022.. تنفيذ حملة «ابدأ مستقبلك 2» بـ9 محافظات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حصاد مشروع «رواد 2030»، وأبرز ما قام به خلال العام الماضي 2022.

وأوضحت غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، أن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروع جاء تأكيدًا لأهمية ودور الشباب في المجتمع، ونشر ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر بين الشباب، موضحة أن المشروع يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في التعليم، وحاضنات الأعمال، إضافة إلى التوعية، فضلا عن محور آليات المساندة لرواد الأعمال .

أبرز إنجازات المحاور الأربعة خلال 2022

وتضمن التقرير الذي أصدره المشروع أبرز الإنجازات في المحاور الأربعة خلال عام 2022، ففيما يتعلق بالمحور الأول والمتمثل في التعليم، أطلق المشروع برنامج دعم وبناء القدرات، والذي يتضمن عدة أنشطة منها برنامج الماجستير المهني بالتعاون مع جامعتي كامبردج والقاهرة، ومنحة المليون ريادي التي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال مصري بحلول عام 2030، حيث توفر المنصة حزمة كبيرة من الموضوعات المتعلقة بريادة الأعمال عبر الانترنت بثلاث لغات العربية، الانجليزية، ولغة الإشارة، وعلى ثلاث مراحل تأهيلية مختلفة، للوصول الى تنمية المهارات الأساسية المطلوبة لتأهيل رواد الأعمال، استفاد من تلك الحملة ما يقرب من 50 ألف متدرب وذلك بمعدل نحو 378 محاضرة تدريبية.

إطلاق حاضنة ذوى الهمم «Goodwill»

كما تطرق التقرير إلى إطلاق برنامج رائدات 2030، بالتعاون مع مؤسسة انتربرنيل، والذي يمثل مسرعة أعمال لدعم المشروعات التجارية و توفير فرص للنساء لإطلاق أعمالهن و تطويرها، وتم تخرج 400 سيدة من هذه المسرعة خلال عام 2022.

كما احتفل المشروع بتخرج الدفعة الأولى من حاضنة أعمال مشرق للسياحة التي أسسها المشروع بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث تخرج 19 مشروعا منها 10 مشروعات من محافظة أسوان، و9 مشروعات من محافظات مصر المختلفة مع دعم وتطوير بعض المشروعات التابعة للحاضنة وتم اعتمادها وتقيمها عالميًا من قبل «Booking» إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال السفر الرقمي.

برنامج تدريبي لرفع كفاءة مديري حاضنات الأعمال

وتابع التقرير استعراض إنجازات المشروع للعام 2022، لافتًا إلى تنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة مديري حاضنات ومسرعات الأعمال بالتعاون مركز ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية ومؤسسة دروسوس، والذي استفاد منه 120 مديرا من مديرى الحاضنات لدعم منظومة ريادة الأعمال ولضمان إدارة الحاضنات والمسرعات فى مصر وفقًا للمعايير العالمية، وأن يقدَّم بها الخدمات التي تقدَّم فيها على مستوى العالم، فضلًا عن تنفيذ لقاءات مع وفد الدبلوماسيين الأفارقة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالاشتراك مع الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL، حيث شارك فيها 100 دبلوماسي من 20 دولة أفريقية ضمن أنشطة الحاضنة المصرية الأفريقية.

بروتوكول تعاون مع مؤسسة «جيمناي أفريقيا»

كما أشار التقرير إلى توقيع المشروع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «جيمناي أفريقيا»، للتعاون في تنفيذ أنشطة الحاضنة المصرية الأفريقية فى الدول الأفريقية.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث والمتعلق بالتوعية، تطرق التقرير إلى إطلاق حملة «ابدأ مستقبلك»، والتي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وفي عام 2022 تم تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة، حيث تم اعتماد الحقيبة التدريبية للحملة من جامعة ميزوري الأمريكية وتم تدريب المدربين على الحقيبة التدريبية الجديدة واعتمادهم لتدريب معلمي المدارس على كيفية تنفيذها مع طلاب المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية، بالإضافة إلى التوسع في المدارس التجريبية واللغات وتدريب المدربين على الحملة باللغة الإنجليزية.

وأوضح أنه تم تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة في 9 محافظات حتى الآن، من خلال عقد تدريب لـ50 مدربا من مدربي «ابدأ مستقبلك» على منهج الحملة، وتنفيذ المرحلة الثانية من أكثر من 500 معلم من 84 مدرسة، واستهداف أكثر من 44500 ألف طالب فى المرحلة الأعدادية، إضافة إلى تدريب 48 موجه عموم، و6 موجهين أوائل، و84 مدير مدرسة، و84 منسق ريادة الأعمال وأهداف الحملة، وتجهيز 30 فصلا داخل المدارس التى تم تدريب معلميها على منهج ريادة الأعمال، وجاري استكمال الحملة في باقي المحافظات.