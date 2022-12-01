مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة تحول أحلام رواد الأعمال إلى حقيقة على أرض «المنصورة الجديدة»

شهد حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، شهادات حية لإنجازات المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، وتحدّث أصحاب المصانع ورواد الأعمال عن مشروعاتهم التى نفذوها فى المدينة الجديدة بدعم من المبادرة الرئاسية.

«حسين»: المبادرة ذللت المعوقات التى واجهتنا بمصنع حوامض الكبريت

وقال عادل حسين، أحد مواطنى محافظة الدقهلية، إن فكرته أصبحت واقعاً فى 2015 بتنفيذ مجمع الشركة الدولية للصناعات الدولية، المكون من 6 مراحل، وأضاف: «عملنا 3 مراحل، وقابلتنا مشكلة بالمرحلة الثالثة وهى مصنع حوامض الكبريتيك وكانت مشكلة بيان صلاحية، وتواصلنا مع مبادرة (ابدأ) وكان الأمر بالنسبة لنا كأنه حلم، ولم نصدق أنهم خلال 48 ساعة حلوا المشكلة، والآن نحن نعمل فى المشروع».

وأكد أن مصنع حوامض الكبريتيك سيعمل نهاية العام الجارى بطاقة 550 طنًا فى اليوم بمعدل 150 ألف طن سنوياً، مضيفاً أنه كانت هناك 3 مراحل يُعمل عليها تدريجياً، متابعاً: «بعد العمل مع مبادرة ابدأ التى ذللت كل المعوقات والمشكلات التى واجهتنا بنوعد الرئيس عبدالفتاح السيسى إنه سيجرى الانتهاء من المشروع ونحقق الـ3 مراحل فى 2025 بدلاً مما كان مخططاً له وهو الانتهاء فى 2027».

مشروع آخر تحدّث عنه المهندس عمرو حامد، مدير مجموعة «جراند» لتصنيع أعلاف الأسماك، موضحاً أن فكرة أعلاف الأسماك بالمياه العذبة والمالحة وأعلاف الجمبرى جاءت من كلمة الرئيس «السيسى» فى الأمم المتحدة عام 2014.

«حامد»: «ابدأ» اختصرت الوقت

وأضاف: «كنا من ضمن المستثمرين اللى عايشين فى أمريكا، وجينا مصر ضخينا استثمارات وحطينا بذرتنا على الأرض، مبادرة (ابدأ) سهّلت علينا الطريق، واختصرت معانا الوقت ولقينا مشاركة فعالة منهم»، وتابع «أول مصنع شغلناه فى 2018 ووصل حجم إنتاجنا اليوم إلى 60 ألف طن ونصدّر منه 20 ألف طن، وصلنا للحلم الذى كنا نحلم به، ولم يتوقف حلمنا لأننا كان عندنا رؤية، وبدأنا عمل مصنع جديد فى جمصة على مساحة 33 ألف متر».

وأشار إلى أن المصنع الجديد بجمصة سيوصل حجم إنتاج الشركة إلى 150 ألف طن، يصدّر 70% منه، كما لفت إلى أن الشركة تعرض منتجاتها الآن فى معرض سنغافورة الدولى، ومنذ شهر كانت فى معرض إيطاليا، والشهر المقبل فى أستراليا.

وقال المهندس أنور عادل مغازى، صاحب مصنع لمنتجات الألبان، إن شركته بدأت عملها عام 1986 على يد والده الذى بنى مصنعاً فى إحدى القرى، وأوضح أنه حصل على قطعة أرض فى المنطقة الصناعية عام 2015 وبدأ العمل من هناك، وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تتراوح بين 20 و25 طناً من الجبنة يومياً، وجزء من الإنتاج يتم تصديره خارج مصر. وتابع: «خلال الفترة الماضية واجهتنا بعض المشكلات، ساعدتنا على حلها مبادرة ابدأ»، موجهًا الشكر للرئيس «السيسى» وكل القائمين على المبادرة.

وسأله الرئيس «السيسى» عن أسعار تسلم كيلو اللبن من صغار المزارعين والفلاحين، وعما تنتجه رأس الماشية المصرية. ورد «مغازى» قائلاً: «أسعار اللبن ارتفعت جداً والنهارده كيلو اللبن الجاموسى وصل ثمنه 15 جنيه والبقرى عدى ثمنه 11.5 جنيه، وسعر الكيلو زاد عن السنة اللى فاتت حوالى 5 جنيهات وده سعر غالى.. ولو إحنا فتحنا عندنا مزارع أنا كل 10 أطنان لبن بيوفروا لى طن لبن بودرة، وطن لبن البودرة النهارده عامل 5 آلاف دولار، وأنا ممكن أستهلك فى اليوم 60 طن لبن يعنى 30 ألف دولار فى اليوم، وأنا مصنع مش كبير قوى وإحنا بنستورد كميات لبن بودرة بطريقة غير طبيعية»، أما عن حجم ما تنتجه رأس الماشية فقال: «الحلاب المصرى بيطلع متوسط من 3 لـ4 وآخره 5».

من ناحيته، قال الدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذى للشركة المصرية للتجميل ECC، إنّ مجلس إدارة الشركة استهدف أن تكون الشركة مركزاً إقليمياً لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل فى الشرق الأوسط، وتقليل الفجوة بين المنتج المحلى والمستورد. وأضاف: «عملنا على مدار الـ8 سنوات الماضية على عقد شراكات مع شركات عالمية، وبنينا خطوط إنتاج خاصة بالصناعات البلاستيكية لتلبية احتياجاتنا من العبوات البلاستيكية بدلاً من استيرادها من الخارج».

«صلاح»: فرصتنا ذهبية لتصدير منتجات التجميل

وشجّعه الرئيس «السيسى»: «لن نتركك يا دكتور» وسأله: هل نستورد المنتجات، أم ننتجها؟ وجاء الرد: «ننتجها كلها»، وأكد «صلاح»: «لدينا فرصة حلوة جداً إننا نصدّر، فى قطاع التجميل لدينا فرصة ذهبية للتصدير، لكننا نحتاج لوضع المكعبات بجوار بعضها، زرت عدداً كبيراً من الدول الأفريقية، البضاعة المصرية مقبولة هناك وأسعارها تنافسية للغاية، لكننا فى حاجة إلى دخول هذه الأسواق بطريقة سليمة، عن طريق مكاتب التمثيل التجارى، ويجب أن نكون كتلة ووحدة واحدة».

فى السياق، قال الدكتور محمود أبوالعزم، مسئول بمصنع المصرية الأمريكية لإضافات الأعلاف، إنّه جرى إنجاز تراخيص المبانى والتشطيب وتركيب 5 خطوط إنتاج وتدريب فرق العمل بالتعاون مع مبادرة «ابدأ»، وكل ذلك فى غضون 9 أشهر فقط. وأضاف: «الطاقة الإنتاجية بالمصنع عالية، ونصنّع حوالى 60 ألف وحدة فى السنة، وسنصدّر منتجاتنا بالتعاون مع مبادرة ابدأ».

بدوره، قال محمد عبدالسميع، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إنَّ تشجيع الرئيس «السيسى» لرجال الأعمال والصناعة والمستثمرين خلال حفل إطلاق المبادرة منحهم الأمل والثقة مع كل الإجراءات التى تتخذها الدولة فى الفترة الماضية.

وأكد أن محافظة الدقهلية من أكبر المحافظات التى تشارك فى الاقتصاد القومى بـ9% من المنشآت الإجمالية على مستوى الجمهورية، كما تشغل 7% من العاملين الإجماليين فى مصر، وتسهم بنسبة استثمارات قدرها 3% كاستثمارات عامة و5% إضافة للناتج القومى.