«الصحة» توضح خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة.. 11 تخصصا

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي، تقريرا مفصلا عن خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، مشيرة إلى إاصدار أكثر من 3 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال العام الماضي بلغت 14 مليارا و516 مليون جنيه.

قرارات العلاج على نفقة الدولة

وشرحت الوزارة خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، كالتالي:

- التوجة إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض.

- إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية.

- يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة وتتضمن «صورة بطاقة، تقرير اللجنة الثلاثية، التقرير الطبي والأبحاث الحديثة».

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنه بعد ذلك يجري إصدار قرار العلاج بشكل إلكتروني من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، مشيرة إلى أن التخصصات الطبية المقررة للعلاج على نفقة الدولة هي: أمراض الدم - الأورام - الأنف والأذن - الجراحة - النساء - العيون - العظام - المسالك - الباطنة - الأمراض الجلدية والعصبية.

إطلاق قوافل طبية جديدة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، غدا، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال- الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل».