«الصحة»: 5 فئات يجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا الموسمية

وضعت وزارة الصحة والسكان، روشتة علاجية للمواطنين للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية خلال فصل الشتاء، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة.

الفئات المستهدفة للحصول على لقاح الانفلونزا

وقالت الوزارة، في تقرير رسمي لها، إنه على المواطنين ضرورة الحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية مرة كل عام، خاصة الفئات الأكثر تعرض للمضاعفات الصحية للإنفلونزا الموسمية، وهي وفقا لتقرير الوزارة: «كبار السن - العاملين في مجال الرعاية الصحية - أصحاب الأمراض المزمنة - السيدات الحوامل - الأطفال»

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الإنفلونزا متوافر في جميع الشركات القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» بمختلف فروعها، وعدد من الصيدليات، والأعراض الجانبية له تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات والحمى، مشيرة الى أن الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب، وتزول في غضون يومين.

أماكن انتشار الإنفلونزا الموسمية

ولفتت وزارة الصحة والسكان، إلى أن الإنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية من خلال الرذاذ المتناثر أثناء العطس والسعال، لذلك على المواطنين الالتزم بآداب العطس والسعال، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام، والتواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات.