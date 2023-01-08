«أبواب السماء تكون مفتوحة».. تعرف على صيغة دعاء المطر

تشهد العديد من محافظات الجمهورية، اليوم، موجة من الطقس السيئ، وسط سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، الذي بدأ فلكيًّا يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، وينتهي يوم الاثنين 20 مارس 2023م، ويصل طول فصل الشتاء إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ويبحث الكثيرون، عن صيغة دعاء المطر، وما يُقال عند سماع أصوات الرعد والبرق، لما للدعاء من أهمية كبيرة في دفع كل بلاء وفتح أبواب الخير جميعا.

دعاء نزول المطر

قال الشيخ عبد العزيز المصلي، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إن دعاء نزول المطر، يُعد من الأمور التي يلجأ إليها المسلمون طلباً لرحمة الله وغيثه، وتوسلاً إليه بأن ينجيهم من مخاطر الأمطار، والفيضانات، ويعتبر نزول المطر خير ورزق، فقد ورد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنه كان إذا رأي سحاباً مقبلاً من أفُق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاته حتي يستقبله فيقول: اللهم إنا نعوذُ بكَ مِن شرِّ ما أُرسِلَ به فإنْ أَمطَر قال: اللهم صيِّبًا نافعًا - مرتينِ أو ثلاثةً - وإن كشَفه اللهُ، ولم يُمطِرْ حمِد اللهَ على ذلك، وكان أيضاً يقول عند سماع الرعد والبرق «سُبْحَانَ الَّذي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ».

وقت نزول المطر من الأوقات المباركة

وأضاف «المصلي»، أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ}، ومن هنا يتضح أن وقت نزول المطر من الأوقات المباركة، وأيضاً ما ورد عن استجابة الدعاء في وقت نزول المطر لأن أبواب السماء تكون مفتوحة، لحديث سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: «ثِنتانِ ما تُرَدّانِ: الدُّعاءُ عند النِّداءِ، و تحْتَ المَطَرِ».

ماذا يقول المسلم إذا نزل المطر؟

وأوضح «المصلي»، أن يُستحسن للمسلم إذا نزل المطر أن يدعي بأدعية قد وردت في السُنة النبوية، حيث روي الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- كان إذا رأي المطر قال: «اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا»، وفي رواية أخري في سنن ابن ماجة «اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا»، مرتين أو ثلاثة.