«اللهم صيبا نافعا».. دعاء نزول المطر الذي حرص النبي على ترديده

مع حلول الأجواء الباردة وتنبأ هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار على بعض المناطق، يبدأ الكثيرون في البحث عن دعاء نزول المطر؛ ليرددوه كلما تساقطت الأمطار عليهم، بالتزامن دخول فصل الشتاء، وبدء تساقط الأمطار على الكثير من المحافظات المختلفة، حتى يتقبل الله دعاءهم، ويكون المطر الطاهر الذي ينزل من السماء خيرًا عليهم جميعا.

دعاء نزول المطر

ونشرت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق على موقعها الرسمي، دعاء نزول المطر، الذي كان يردده النبي صلى الله عليه وسلم، في أوقات نزول المطر.

ما هو دعاء نزول المطر

وجاءت كلمات دعاء نزول المطر، كالتالي: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لى ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهى لا إله إلا أنت».

دعاء النبي عند سقوط المطر

واستكملت «الإفتاء»: «كما قالت دار الإفتاء أن دعاء نزول المطر الذي قاله النبي عند تساقطه هو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من فتنة الدجال».

أدعية نزول المطر

وأكدت دار الإفتاء أن هناك العديد من الأدعية الأخرى التي تندرج تحت دعاء نزول المطر، ومن أبرزها «اللهم صيبا نافعا»، ومنها مثلا، ما روى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: «اللهم أحيني على سنة نبيك وتوفني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن».

كما أشارت إلى دعاء نزول المطر، الشائع عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرما قضيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت».

كما لفتت «الإفتاء»، أيضا إلى ما جاء في السنة النبوية عن دعاء نزول المطر الذي يردده المرء من أجل الاستغفار، وهو: «ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺖ ﺭﺑﻲ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ﺧﻠﻘﺘﻨﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﻋﺒﺪﻙ ﻭﺃﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪﻙ ﻭﻭﻋﺪﻙ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺃﺑﻮﺀ ﻟﻚ ﺑﻨﻌﻤﺘﻚ ﻋﻠﻲ ﻭﺃﺑﻮﺀ ﺑﺬﻧﺒﻲ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ».